Археологи обнаружили в Екатеринбурге могилы с останками жертв политических репрессий
Общество
Фото: Игорь Пушкарев / Музей истории Екатеринбурга
Археологи Музея истории Екатеринбурга на 12-м километре Московского тракта вскрыли 15 могильных ям с останками жертв политических репрессий 30-50-х годов. Данные передадут в Следственный комитет России для проведения следственных мероприятий, сообщает КоммерсантЪ-Урал.
Всего на 12-м километре Московского тракта зафиксировали около 49 могильных ям. По предварительным данным, там могут находиться около двух тысяч останков. По словам археологов, почти во всех обнаруженных черепах есть пулевые отверстия, а в ямах лежат вещи, датированные 1930-ми годами. Археологи считают, что они установили расстрельный полигон НКВД.
Археологи уведомят Следственный комитет России о найденных останках. По словам Пушкарева, после установления причины и времени смерти должен быть поставлен вопрос о перезахоронении останков.
Всего на 12-м километре Московского тракта зафиксировали около 49 могильных ям. По предварительным данным, там могут находиться около двух тысяч останков. По словам археологов, почти во всех обнаруженных черепах есть пулевые отверстия, а в ямах лежат вещи, датированные 1930-ми годами. Археологи считают, что они установили расстрельный полигон НКВД.
«Его площадь составляла 198 гектаров. Часть забора из колючей проволоки, к слову, сохранилась и используется до сих пор», – сообщил изданию и. о. директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
Археологи уведомят Следственный комитет России о найденных останках. По словам Пушкарева, после установления причины и времени смерти должен быть поставлен вопрос о перезахоронении останков.
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