Археологи обнаружили в Екатеринбурге могилы с останками жертв политических репрессий

«Его площадь составляла 198 гектаров. Часть забора из колючей проволоки, к слову, сохранилась и используется до сих пор», – сообщил изданию и. о. директора Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости