Солидный юбилей Уралхиммаша отметят экскурсией на завод
Общество
Фото: официальный сайт Уралхиммаша / uralhimmash.ru
Уралхиммашзавод был основан в Екатеринбурге (тогда — в Свердловске) в суровый военный период, в 1942-м году, и нынче отмечает солидный юбилей. В 2022-м году, как нетрудно подсчитать, предприятию исполнилось 80 лет.
В подарок на круглую дату завод уже получил интересную выставку фотографа Фёдора Телкова «Жизнь заводу», открытие которой в Музее истории Екатеринбурга собрало много заводчан (ну, и местных чиновников первого звена тоже). Выставленные работы фотомастера выполнены в жанре портретов в индустриальной, заводской среде. На этих портретах запечатлены ветераны Уралхиммаша в цехах, где они трудились многие десятилетия.
А на этой неделе оттветным подарком от Уралхиммаша горожанам можно считать экскурсию, на которую в ближайшую среду, 26-го октября поведут всех желающих. В рамках экскурсии участникам покажут не только экспонаты заводского музея, но и действующие цеха. Так что даже далёкие от подобного рода производств смогут узнать, как изготавливается оборудование для газоперерабатывающей, нефтяной и химической промышленностей.
Уральский завод химического машиностроения расположен в Екатеринбурге в Хибиногорском переулке (Чкаловский район города). По понятным причинам, вход на заводскую территорию доступен далеко не всем, а потому экскурсантам придётся получать пропуск. Для этого при прохождении регистрации организаторы экскурсии просят присылать паспортные данные.
В подарок на круглую дату завод уже получил интересную выставку фотографа Фёдора Телкова «Жизнь заводу», открытие которой в Музее истории Екатеринбурга собрало много заводчан (ну, и местных чиновников первого звена тоже). Выставленные работы фотомастера выполнены в жанре портретов в индустриальной, заводской среде. На этих портретах запечатлены ветераны Уралхиммаша в цехах, где они трудились многие десятилетия.
А на этой неделе оттветным подарком от Уралхиммаша горожанам можно считать экскурсию, на которую в ближайшую среду, 26-го октября поведут всех желающих. В рамках экскурсии участникам покажут не только экспонаты заводского музея, но и действующие цеха. Так что даже далёкие от подобного рода производств смогут узнать, как изготавливается оборудование для газоперерабатывающей, нефтяной и химической промышленностей.
Уральский завод химического машиностроения расположен в Екатеринбурге в Хибиногорском переулке (Чкаловский район города). По понятным причинам, вход на заводскую территорию доступен далеко не всем, а потому экскурсантам придётся получать пропуск. Для этого при прохождении регистрации организаторы экскурсии просят присылать паспортные данные.
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