Память фотографа и фотоподвижника Евгения Бирюкова почтут выставкой в Доме Метенкова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в екатеринбургском фотографическом музее Дом Метенкова помянут именной выставкой Евгения Бирюкова. Одного из основателей музея и его многолетнего сотрудника не стало в августе прошлого года.Для многих екатеринбуржцев Евгений Бирюков был лицом Дома Метенкова. Посетители фотографического музея если не встречали его самого в здании, то непременно видели при входе одну из мини-выставок, регулярно и на протяжении многих лет им составлявшихся. Евгений Михайлович руководил фотоклубом «Свердловск» и народной фотостудией «Товарищ», которая работала в ДК «Урал». Он был одним из самых активных подвижников фототворчества в Екатеринбуре и инициатором создания фотомузея.Выставка под названием «Евгений Бирюков. Мудборд» откроется в Доме Метенкова в четверг, 27-го октября. В этот день в 19:00 её презентуют первым зрителям кураторы выставки Настя Елизарьева и Анастасия Мартынова.