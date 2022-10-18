За выходные в Свердловской области задержали более 200 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
За выходные в Свердловской области задержали почти 400 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения или без прав.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, задержаны 204 водителя за управление ТС в состоянии опьянения и 150 автомобилистов за вождение без прав. Большую часть нарушителей ПДД задержали вечером и ночью. Они возвращались в этом время на автомобилях после встреч с друзьями, которые нередко сопровождались распитием алкоголя, или из ночных развлекательных заведений.
По данным ГИБДД, в Свердловской области по итогам девяти месяцев этого года на 30% снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Также сократилось число погибших и раненых в таких ДТП людей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, задержаны 204 водителя за управление ТС в состоянии опьянения и 150 автомобилистов за вождение без прав. Большую часть нарушителей ПДД задержали вечером и ночью. Они возвращались в этом время на автомобилях после встреч с друзьями, которые нередко сопровождались распитием алкоголя, или из ночных развлекательных заведений.
По данным ГИБДД, в Свердловской области по итогам девяти месяцев этого года на 30% снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Также сократилось число погибших и раненых в таких ДТП людей.
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