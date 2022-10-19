В Екатеринбурге перенумеруют шесть троллейбусных маршрутов

– Мы продолжаем реализовывать нашу концепцию сквозной нумерации общественного транспорта. Планируется разграничить цифровые значения, присвоенные маршрутам, по видам общественного транспорта, – заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.



Скриншот: сайт администрации Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут перенумерованы шесть троллейбусных маршрутов. Новые номера они получат с 1 декабря 2022 года.Планируется, что номера с 1 по 20 присвоят трамваям, с 20 по 40 – троллейбусам, а дальнейшие цифровые значения – автобусам. Также будут разграничивать номера автобусов, курсирующих в центре города, и тех, которые работают на подвозных маршрутах из отдаленных населенных пунктов.Отмечается, что изменение нумерации не предполагает изменения в маршруте движения троллейбусов.