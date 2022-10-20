Свердловская область заняла 10 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты РИА Рейтинг по заказу агентства РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по научно-техническому развитию. Свердловская области заняла в списке 10 место.Рейтинг основан на 19 показателях. Среди них – процент занятых научными исследованиями от общего числа жителей, удельный вес нового оборудования в организациях, которые занимаются научными разработками, объем отгруженных инновационных товаров и количество выданных патентов.Как отмечают специалисты, в целом на регионы-лидеры рейтинга приходится 61% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2021 года.Научный потенциал Свердловской области представляют 125 организаций, в которых научными исследованиями и разработками занимаются более 20 тысяч человек.