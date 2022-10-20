В Новой Ляле школьница получит 50 тысяч рублей за полученные в драке травмы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Новой Ляле школьница получит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы, нанесенные другой ученицей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в октябре прошлого года в школе поссорились две ученицы. Словесный конфликт перерос в драку. В результате девочке были причинены травмы головы и грудной клетки. Ребенка госпитализировали.В возбуждении уголовного дела органом предварительного расследования было отказано, так как напавшая не достигла возраста уголовной ответственности. При этом прокурор в судебном порядке потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу девочки компенсацию 50 тысяч рублей. Деньги должны были взыскать непосредственно с причинившей телесные повреждения девочки, а в случае недостаточности у нее средств – с ее матери.Данное решение было обжаловано в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции в части размера компенсации оставила без изменения. При этом суд возложил обязанность по выплате компенсации, в случае отсутствия у виновной самостоятельного дохода, на обоих ее родителей.