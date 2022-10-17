Ретропоезд начнет курсировать из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму в декабре

«У нас подготовлены инфраструктуры, имеется в виду путь железнодорожный, станции для того, чтобы отправлять этот поезд», – говорит Алексей Гребенкин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать из Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексея Гребенкина.Гребенкин добавил, что маршрут ретропоезда начинается от старого железнодорожного вокзала Екатеринбурга, ныне Музея науки и техники Свердловской области, и заканчивается музейным комплексом УГМК в Верхней Пышме.Маршрут составляет около 30 км, время в пути – чуть больше часа. Ожидается, что в этом году ретропоезд будет курсировать только по выходным. Однако если спрос будет активным, то запускать его будут и в будни.