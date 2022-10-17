Ретропоезд начнет курсировать из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму в декабре
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Ретропоезд «Уральский экспресс» начнет курсировать из Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Свердловской железной дороги по взаимодействию с органами власти Алексея Гребенкина.
Гребенкин добавил, что маршрут ретропоезда начинается от старого железнодорожного вокзала Екатеринбурга, ныне Музея науки и техники Свердловской области, и заканчивается музейным комплексом УГМК в Верхней Пышме.
Маршрут составляет около 30 км, время в пути – чуть больше часа. Ожидается, что в этом году ретропоезд будет курсировать только по выходным. Однако если спрос будет активным, то запускать его будут и в будни.
«У нас подготовлены инфраструктуры, имеется в виду путь железнодорожный, станции для того, чтобы отправлять этот поезд», – говорит Алексей Гребенкин.
Гребенкин добавил, что маршрут ретропоезда начинается от старого железнодорожного вокзала Екатеринбурга, ныне Музея науки и техники Свердловской области, и заканчивается музейным комплексом УГМК в Верхней Пышме.
Маршрут составляет около 30 км, время в пути – чуть больше часа. Ожидается, что в этом году ретропоезд будет курсировать только по выходным. Однако если спрос будет активным, то запускать его будут и в будни.
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