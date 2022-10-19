В Кольцово за неделю выявили девять случаев незаконного ввоза небезопасной продукции
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту Кольцово за прошлую неделю при досмотре багажа и ручной клади пассажиров выявили девять случаев незаконного ввоза небезопасной продукции.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе выявили девять случаев незаконной перевозки пассажирами рейсов из Таджикистана продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки.
Небезопасные в ветеринарно-санитарном отношении мед, мясные и молочные продукты в соответствии с законодательством запрещены к ввозу на территорию России и уничтожены.
Пассажиров-нарушителей привлекли к административной ответственности.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области, сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе выявили девять случаев незаконной перевозки пассажирами рейсов из Таджикистана продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки.
Небезопасные в ветеринарно-санитарном отношении мед, мясные и молочные продукты в соответствии с законодательством запрещены к ввозу на территорию России и уничтожены.
Пассажиров-нарушителей привлекли к административной ответственности.
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