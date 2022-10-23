Екатеринбуржцы смогут увидеть солнечное затмение 25 октября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 25 октября, жители Урала смогут увидеть солнечное затмение. Луна закроет солнечный диск более чем на 83%.Солнечное затмение начнется в 14.46, а наибольшая фаза ожидается в 15.59. Финал астрономического явления – в 17.07.Как сообщает астроном УрФУ Владилен Санакоев, явление вряд ли будет зрелищным в связи с ожидаемой облачностью. Однако жители Урала смогут заметить слишком раннее потемнение.