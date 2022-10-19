В Свердловской области ожидаются мокрый снег и гололедица
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидают жителей Свердловской области на предстоящей неделе. Также синоптики предупреждают водителей о гололедице ночью и утром.
В понедельник, 24 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём до умеренных. Ночью +1…-4°C, днём +1…+6°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 25 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью +1…-4°C, днём 0…+5°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +1…+3°C, днём +2…+4°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В среду, 26 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, днём -1…+4°C. Западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 24 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём до умеренных. Ночью +1…-4°C, днём +1…+6°C. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями без существенных осадков. Ночью -1…-3°C, днём +2…+4°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 25 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью +1…-4°C, днём 0…+5°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью +1…+3°C, днём +2…+4°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
В среду, 26 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью -1…-6°C, днём -1…+4°C. Западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…-2°C, днём 0…+2°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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