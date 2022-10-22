В Екатеринбурге из-за надписи на куртке подрались пассажиры автобуса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в автобусе маршрута №077 произошла драка. Одному из пассажиров не понравилась куртка молодого человека, на которой были нашивки со словом «NASA», и он решил не сдерживать свои эмоции по этому поводу.
О произошедшем сообщил телеграм-канал «Бандитский центр», опубликовавший видео с потасовкой. Сначала возмущенный пассажир предлагал молодому человеку в необычной куртке выйти и пообщаться на остановке, а потом перешёл к оскорблениям.
Конфликт быстро перерос в драку. Мужчин даже не смутило наличие других пассажиров в автобусе, которым из-за тесного пространства было просто некуда деваться. В итоге одному из очевидцев пришлось разнять дерущихся, невзирая на тумаки, которые ему нечаянно прилетали.
О произошедшем сообщил телеграм-канал «Бандитский центр», опубликовавший видео с потасовкой. Сначала возмущенный пассажир предлагал молодому человеку в необычной куртке выйти и пообщаться на остановке, а потом перешёл к оскорблениям.
Конфликт быстро перерос в драку. Мужчин даже не смутило наличие других пассажиров в автобусе, которым из-за тесного пространства было просто некуда деваться. В итоге одному из очевидцев пришлось разнять дерущихся, невзирая на тумаки, которые ему нечаянно прилетали.
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