Зооспасатель из Екатеринбурга вызволил кошку из вентиляционной шахты в Московской области

15.10 Воскресенье, 23 октября 2022
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
Екатеринбургский зооспасатель вызволил кошку из вентиляционной шахты в одном из домов в городе Егорьевск в Московской области. Об этой ситуации он узнал от заявительницы, живущей в этом доме. По неизвестным причинам в самой Москве и Подмосковье спасателей не нашлось.

Несчастная кошка была вынуждена находиться в шахте восемь дней. Продержаться целую неделю в замкнутом пространстве несчастной помогли работники управляющей компании, регулярно поднимавшиеся на чердак девятиэтажного дома и спускавшие на веревке воду в широкой емкости.

«Особенно поразительно, что они (работники управляющей компании) даже предлагали жителю квартиры на первом этаже за свой счёт починить стену, если тот разрешит мастеру зайти и сделать небольшое отверстие перфоратором на стене – от спасения кошку отделяли несколько сантиметров цементной стенки. Житель квартиры, к сожалению, ответил отказом», – написал Зенков в своей группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».


Обычно волонтёры сообщества спасают животных полностью за свой счёт, однако в этот раз добровольным спасателям могли неравнодушные люди. Благодаря их помощи удалось покрыть расходы на поездку.


Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com


«Эта спасательная экспедиция, на сегодня рекордная по дальности, в техническом отношении оказалась простой. Было очень важно, что я ехал на разведанную и подготовленную задачу: мы были постоянно на связи с местными людьми, было достоверно известно, что кошка находится на дне шахты и что она жива», – рассказал зооспасатель.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:21 В свердловском посёлке Энергетиков неадекватный мужчина захватил магазин
10:29 В уральской столице на Уралмаше сгорела «Chery Fora»
09:52 На 4% вырастут оклады екатеринбургских бюджетников
19:32 Известные актриса и музыкант расскажут о Фриде Кало со сцены екатеринбургского «Космоса»
17:52 На полтора месяца Нижний Тагил останется без железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино
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16:29 В Свердловской области умер известный тренер по плаванию Сергей Тарачев
15:51 Подросток, которого подозревают в сожжении пенсионерки, мог избить бездомного
14:29 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 25 октября
14:00 Нижнетагильский общественник возмутился заменой чугунного ограждения на новое на Зелёном бульваре
13:11 В 2026 году в Екатеринбурге планируют реконструировать гостиницу «Исеть»
11:42 В Нижнем Тагиле пассажир с собакой напал на водителя автобуса из-за замечания
10:33 Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама
09:41 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в краже запчастей из каршеринговых машин
21:12 «Уральский Эрмитаж» покажет испанские шедевры из коллекции настоящего Эрмитажа
20:39 Предполагаемого грабителя из Нижнего Тагила «взяли» с поличным
20:24 На кресло декана журфака в УрФУ претендуют уже шестеро
19:28 Две уралочки 5 лет брали с жильцов плату за «общагу», не имея на это права
19:11 Открытие новых залов Музея андеграунда в Екатеринбурге было «хрупким»
18:22 В Свердловской области на загородной трассе погиб пешеход
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