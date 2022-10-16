Зооспасатель из Екатеринбурга вызволил кошку из вентиляционной шахты в Московской области

«Особенно поразительно, что они (работники управляющей компании) даже предлагали жителю квартиры на первом этаже за свой счёт починить стену, если тот разрешит мастеру зайти и сделать небольшое отверстие перфоратором на стене – от спасения кошку отделяли несколько сантиметров цементной стенки. Житель квартиры, к сожалению, ответил отказом», – написал Зенков в своей группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com

«Эта спасательная экспедиция, на сегодня рекордная по дальности, в техническом отношении оказалась простой. Было очень важно, что я ехал на разведанную и подготовленную задачу: мы были постоянно на связи с местными людьми, было достоверно известно, что кошка находится на дне шахты и что она жива», – рассказал зооспасатель.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский зооспасатель вызволил кошку из вентиляционной шахты в одном из домов в городе Егорьевск в Московской области. Об этой ситуации он узнал от заявительницы, живущей в этом доме. По неизвестным причинам в самой Москве и Подмосковье спасателей не нашлось.Несчастная кошка была вынуждена находиться в шахте восемь дней. Продержаться целую неделю в замкнутом пространстве несчастной помогли работники управляющей компании, регулярно поднимавшиеся на чердак девятиэтажного дома и спускавшие на веревке воду в широкой емкости.Обычно волонтёры сообщества спасают животных полностью за свой счёт, однако в этот раз добровольным спасателям могли неравнодушные люди. Благодаря их помощи удалось покрыть расходы на поездку.