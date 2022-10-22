Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение 24 октября
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
МЧС объявило штормовое предупреждение 24 октября. Завтра, по прогнозу синоптиков, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами безопасности», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Напоминаем, что при возникновении пришествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».
«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами безопасности», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Напоминаем, что при возникновении пришествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 25 октября
22 октября 2022
22 октября 2022
Синоптики продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в Свердловской области до 19 октября
16 октября 2022
16 октября 2022
В Свердловской области в начале новой недели ожидаются дожди
16 октября 2022
16 октября 2022