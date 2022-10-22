Свердловские спасатели объявили штормовое предупреждение 24 октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

МЧС объявило штормовое предупреждение 24 октября. Завтра, по прогнозу синоптиков, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.«Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей не пренебрегать мерами безопасности», – говорится в официальном сообщении ведомства.Напоминаем, что при возникновении пришествий необходимо сообщать о произошедшем по телефону «101» или «112».