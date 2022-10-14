В Свердловской области для живущих в лесах манси закупили снегоходы и шлемы
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области для представителей манси, живущих в местных лесах, закупили снегоходы и шлемы. Технику должны будут передать уже в ноябре. Их по запросам самих жителей лесных поселений приобретают уже второй год.
Манси проживают в Ивдельском городском округе. Всего их 137, из которых около 60 предпочитают вести традиционный образ жизни в лесных поселениях. Всего на поддержку свердловских манси из федерального, областного и местного бюджетов в 2022 году направлено около 2 миллионов рублей.
По словам исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова, помимо приобретения техники и снаряжения, создаются условиях для отдыха детей манси. Также им предоставляют социальную поддержку, медицинскую помощь и организованное образование.
«На закупаемой технике манси добираются от мест традиционного проживания до Ивделя и обратно, в том числе перевозят детей в школу, обращаются за медицинской помощью, для получения мер социальной поддержки и госуслуг», – рассказали в департаменте информационной политики региона.
Манси проживают в Ивдельском городском округе. Всего их 137, из которых около 60 предпочитают вести традиционный образ жизни в лесных поселениях. Всего на поддержку свердловских манси из федерального, областного и местного бюджетов в 2022 году направлено около 2 миллионов рублей.
По словам исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Дениса Мамонтова, помимо приобретения техники и снаряжения, создаются условиях для отдыха детей манси. Также им предоставляют социальную поддержку, медицинскую помощь и организованное образование.
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