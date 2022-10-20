Жители Нижнего Тагила пожаловались на агрессивность бродячих собак

12.18 Воскресенье, 23 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле возникли проблемы с бродячими собаками. Жалобы на агрессивные собачьи стаи стали поступать от жителей Тагилстроя, Вагноки, Смычки и Красного камня. Об этом сообщает нижнетагильская телекомпания «Телекон».

Контракт на отлов бездомных собак был расторгнут ещё летом этого года, поэтому регулировать численность бродячих стай некому. Сообщается, что субвенции, выделенные для решения проблемы бесхозных животных, в городе закончились. Только в мае этого года было выловлено 423 собаки. Всего за первую половину года было поймано 1032 собаки.

Заместитель главы администрации города по горхозяйству и строительству Егор Копыстин пообещал принять дополнительные меры. Он заявил, что на оперативном совещании уже была поставлена задача выделить средства из резервного фонда или провести корректировки.

«Я думаю, что в ближайшее время новый контракт будет заключен, и до конца года отлов снова будет осуществляться. Все те заявки, что поступили от жителей, они будут выполнены», – сказал Копысов.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:18 Жители Нижнего Тагила пожаловались на агрессивность бродячих собак
11:21 В свердловском посёлке Энергетиков неадекватный мужчина захватил магазин
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19:32 Известные актриса и музыкант расскажут о Фриде Кало со сцены екатеринбургского «Космоса»
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11:42 В Нижнем Тагиле пассажир с собакой напал на водителя автобуса из-за замечания
10:33 Ночью под Екатеринбургом загорелась частная пилорама
09:41 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в краже запчастей из каршеринговых машин
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19:28 Две уралочки 5 лет брали с жильцов плату за «общагу», не имея на это права
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