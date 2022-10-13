Известные актриса и музыкант расскажут о Фриде Кало со сцены екатеринбургского «Космоса»
Общество
Фрагмент афиши спектакля «Фрида»
В мире нет более прославленной художницы, чем Фрида Кало. Мексиканка выплёскивала на полотна свои боль и страсть, которых в её короткой (всего-то 47 лет) жизни было столько, что хватило бы на десятерых.
Ничуть не удивляет поэтому, что после ухода трагическая личность художницы, её всепобеждающая тяга к творчеству, её умение пылко любить послужили вдохновляющим началом для творцов в других видах искусств. Про Фриду Кало писали книги и снимали фильмы — как документальные, так и игровые. А в начале ноября в Екатеринбурге покажут спектакль, целиком посвящённый ей, Фриде.
Как и творчество самой мексиканки, «Фрида» режиссёра Сергея Сотникова — постановка не самая обычная. Это спектакль-концерт, в котором под музыкальное сопровождение звучат слова Кало, писанные ею своему возлюбленному, Диего Ривере, фразы из мемуаров их обоих, стихи Федерико Гарсиа Лорки.
Фриду Кало в спектакле играет известная российская актриса Дарья Мороз (фильмы «Точка», «Пионеры-герои», телесериал «Содержанки»). Вместе с ней на сцену екатеринбургского «Космоса» (где 2-го ноября в 19:00 покажут спектакль-концерт «Фрида») выйдет не менее известный музыкант, аккордеонист Пётр Дранго. Билеты можно приобрести в кассах киноконцертного театра «Космос» или забронировать онлайн.
Ничуть не удивляет поэтому, что после ухода трагическая личность художницы, её всепобеждающая тяга к творчеству, её умение пылко любить послужили вдохновляющим началом для творцов в других видах искусств. Про Фриду Кало писали книги и снимали фильмы — как документальные, так и игровые. А в начале ноября в Екатеринбурге покажут спектакль, целиком посвящённый ей, Фриде.
Как и творчество самой мексиканки, «Фрида» режиссёра Сергея Сотникова — постановка не самая обычная. Это спектакль-концерт, в котором под музыкальное сопровождение звучат слова Кало, писанные ею своему возлюбленному, Диего Ривере, фразы из мемуаров их обоих, стихи Федерико Гарсиа Лорки.
Фриду Кало в спектакле играет известная российская актриса Дарья Мороз (фильмы «Точка», «Пионеры-герои», телесериал «Содержанки»). Вместе с ней на сцену екатеринбургского «Космоса» (где 2-го ноября в 19:00 покажут спектакль-концерт «Фрида») выйдет не менее известный музыкант, аккордеонист Пётр Дранго. Билеты можно приобрести в кассах киноконцертного театра «Космос» или забронировать онлайн.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Экскурсия по местам «наутиловской» славы пройдёт в Екатеринбурге
13 октября 2022
13 октября 2022