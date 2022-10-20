На полтора месяца Нижний Тагил останется без железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Из-за ремонтных работ на перегоне между станциями Ясашная и Нижняя Салда жители Нижнего Тагила на полтора месяца останутся без прямого железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино. Об этом сообщают в пресс-службе СвЖД.
В связи с этим с понедельника изменится порядок курирования пригородных поездов.
С 24 октября по 9 декабря:
– поезд №6895/6896 маршрута «Егоршино – Нижний Тагил» будет следовать Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.
– поезд №6897/6898 маршрута «Нижний Тагил – Алапаевск» поедет от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Алапаевска.
С 25 октября по 10 декабря:
– поезд №6891/6892 маршрута «Нижний Тагил – Егоршино» проследует от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Егоршино.
– движение поезда №6893/6894 маршрута «Алапаевск – Нижний Тагил» будет организовано от Алапаевска до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.
В связи с этим с понедельника изменится порядок курирования пригородных поездов.
С 24 октября по 9 декабря:
– поезд №6895/6896 маршрута «Егоршино – Нижний Тагил» будет следовать Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.
– поезд №6897/6898 маршрута «Нижний Тагил – Алапаевск» поедет от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Алапаевска.
С 25 октября по 10 декабря:
– поезд №6891/6892 маршрута «Нижний Тагил – Егоршино» проследует от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Егоршино.
– движение поезда №6893/6894 маршрута «Алапаевск – Нижний Тагил» будет организовано от Алапаевска до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.
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