На полтора месяца Нижний Тагил останется без железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за ремонтных работ на перегоне между станциями Ясашная и Нижняя Салда жители Нижнего Тагила на полтора месяца останутся без прямого железнодорожного сообщения с Алапаевском и Егоршино. Об этом сообщают в пресс-службе СвЖД.В связи с этим с понедельника изменится порядок курирования пригородных поездов.– поезд №6895/6896 маршрута «Егоршино – Нижний Тагил» будет следовать Егоршино до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.– поезд №6897/6898 маршрута «Нижний Тагил – Алапаевск» поедет от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Алапаевска.– поезд №6891/6892 маршрута «Нижний Тагил – Егоршино» проследует от Нижнего Тагила до Нижней Салды и от Ясашной до Егоршино.– движение поезда №6893/6894 маршрута «Алапаевск – Нижний Тагил» будет организовано от Алапаевска до Ясашной и от Нижней Салды до Нижнего Тагила.