В Свердловской области умер известный тренер по плаванию Сергей Тарачев
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ушёл из жизни известный тренер по плаванию из Нижнего Тагила Сергей Тарачев. О его смерти сообщил Дворец водного спорта «Уралвагонзавод», где он проработал более 30 лет.
Сергей Тарачев за свою карьеру воспитал несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО. Последнее время он жил и работал в Екатеринбурге.
«Скорбим и помним...», – написали его коллеги.
Сергей Тарачев за свою карьеру воспитал несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО. Последнее время он жил и работал в Екатеринбурге.
«Скорбим и помним...», – написали его коллеги.
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