В Свердловской области умер известный тренер по плаванию Сергей Тарачев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ушёл из жизни известный тренер по плаванию из Нижнего Тагила Сергей Тарачев. О его смерти сообщил Дворец водного спорта «Уралвагонзавод», где он проработал более 30 лет.Сергей Тарачев за свою карьеру воспитал несколько поколений спортсменов, призёров Чемпионатов России и УрФО. Последнее время он жил и работал в Екатеринбурге.«Скорбим и помним...», – написали его коллеги.