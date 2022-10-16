В Нижнем Тагиле пассажир с собакой напал на водителя автобуса из-за замечания

«На минуточку, собака была мало того, что была без поводка, на ней даже не было элементарного намордника! Однако, водитель, по всей видимости, сжалившись, вошёл в положение и не отказал пассажиру в проезде», – подметил очевидец.

«Неизвестно ещё чем бы там всё закончилось, не вмешайся в эту драку прохожие. Буянившего мужчину удалось оттащить от водителя автобуса, и он пошёл дальше», – рассказал местный житель.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пассажир с собакой набросился на водителя автобуса из-за замечания по поводу отсутствия намордника и поводка. Оттащить неадекватного мужчину от водителя помогли прохожие. Об этом один из очевидцев рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил».Инцидент, о котором идёт речь произошёл вечером 20 октября. По словам свидетеля драки, мужчина с собакой зашёл на одной из остановок.По его словам, когда пассажир с собакой уже покидал салон автобуса, водитель решил сделать ему вежливое замечание, на что собачник отреагировал очень агрессивно. В результате между ними завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в драку.В МУ МВД «Нижнетагильское» произошедшее ещё не прокомментировали.