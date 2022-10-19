«Уральский Эрмитаж» покажет испанские шедевры из коллекции настоящего Эрмитажа
Общество
Фрагмент офорта Франсиско Де Гойи / i-z-o.art
На следующей неделе в уральской столице начнут демонстрировать публике экспонаты, привезённые из «культурной столицы». С 26-го ноября (то есть, со среды) в центре «Эрмитаж-Урал» (улица Вайнера, 11) начнёт работу выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа».
Среди экспонатов Эрмитажа, которые приехали «в гости» к уральцам, — гравюры прославленного гения графики Франсиско Гойи, а также полотна Диего Веласкеса. В залах «уральского Эрмитажа» будет демонстрироваться и большая коллекция холодного оружия, изготовленного и шикарно украшенного оружейниками 16-17-го веков.
«Испанская» выставка станет частью очередных Дней Эрмитажа, который проводятся в Екатеринбурге в седьмой уже раз. Помимо выставок в программе лекции сотрудников Государственного Эрмитажа и демонстрация фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Фильм этот снят и показывается особым образом, с использованием технологий виртуальной реальности, что позволит за считанные секунды переместиться из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в залы всемирно известного музея.
Среди экспонатов Эрмитажа, которые приехали «в гости» к уральцам, — гравюры прославленного гения графики Франсиско Гойи, а также полотна Диего Веласкеса. В залах «уральского Эрмитажа» будет демонстрироваться и большая коллекция холодного оружия, изготовленного и шикарно украшенного оружейниками 16-17-го веков.
«Испанская» выставка станет частью очередных Дней Эрмитажа, который проводятся в Екатеринбурге в седьмой уже раз. Помимо выставок в программе лекции сотрудников Государственного Эрмитажа и демонстрация фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Фильм этот снят и показывается особым образом, с использованием технологий виртуальной реальности, что позволит за считанные секунды переместиться из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в залы всемирно известного музея.
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