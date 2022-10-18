В Свердловской области подтвердили еще 624 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 624 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксирован 541 001 случай COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 976 пациентов. Общее число вылечившихся – 522 185.
Зафиксировано два летальных исхода. Всего от коронавируса в регионе умерли 10 843 человека.
В связи с выздоровлением выписали 976 пациентов. Общее число вылечившихся – 522 185.
Зафиксировано два летальных исхода. Всего от коронавируса в регионе умерли 10 843 человека.
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