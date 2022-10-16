В метро Екатеринбурга убирают наклейки с символикой Z из-за актов вандализма

14.21 Пятница, 21 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В метро Екатеринбурга снимают с уличных входов на станции наклейки с символикой Z, которые подверглись вандализму. Об этом сообщает Накануне.RU со ссылкой на руководителя метрополитена Андрея Панаиотиди.

По словам Панаиотиди, наклейки с Георгиевской лентой и надписью #СвоихНеБросаем, которые размещены на дверях вестибюлей станций метро, стали объектом вандализма для некоторых граждан. Наклейки разрисовывают, пытаются сорвать, искажают на них текст.

«В результате таких действий работники метрополитена вынуждены снимать изуродованные и поврежденные наклейки», – пояснил глава Екатеринбургского метрополитена.


Будут ли в метро размещать новые наклейки вместо испорченных, Андрей Панаиотиди не уточнил.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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