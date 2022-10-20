В ледовом городке на центральной площади Екатеринбурга установят живую ель

12.59 Пятница, 21 октября 2022
Общество
Фото: проектная документация
В этом году тема главного ледового городка в Екатеринбурге – 300-летие города. Согласно проектной документации, опубликованной на портале госзакупок, вместо пластикового конуса на площади установят 25-метровую живую ель.

На макушке елки должны установить светящуюся звезду диаметром не менее 1,2 метра. Вокруг елки на стойках сделают «шатёр» из светодиодных гирлянд. Иллюминация будет разноцветная, должно быть не менее пяти цветов.

Самым большим объектом ледового городка станет «Крепость» высотой не менее 2,4 метра. Крепостная стена будет иметь форму прямоугольника с четырьмя проходами по центру с каждой стороны. Поверхность крепости задекорируют имитацией фактуры бревенчатой стены. В углах крепости установят фотозоны, а сверху – звездное небо с иллюминацией. Также вокруг крепости установят ледяные елки, ледяных зайцев и оленей.


Фото: проектная документация


Кроме того, в ледовом городке появится светодиодная каркасная композиция в виде праздничной ленты с надписью: «Екатеринбург, 1723-2023». На площадке установят детский лабиринт и горку-чашку «Лесное озеро».

Для детей также сделают несколько горок: «Медведица» (высота 1,6 метра), «Зайчики», «Совята», «Белочка», «Глухарь», «Лисица» и «Ежик (высота 0,6 метра). Новогодний городок украсят ледяные композиции.

«Комплекс ледового городка, символизирующий уральские края – с первой крепостью, лесами, горами – показывает самое начало становления Екатеринбурга – в настоящее время стремительно развивающегося города-миллионщика, с богатейшей культурой и историей», – говорится в проектной документации.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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