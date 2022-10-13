Программу развития туризма в Свердловской области утвердили до 2027 года
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Члены правительства Свердловской области одобрили госпрограмму «Развитие туризма и индустрии гостеприимства региона до 2027 года». С 2022 по 2027 года общий объем финансирования составит 791 миллион рублей.
Заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрий Патанин рассказал, что средства направят из областного и местного бюджетов.
Кроме того, область привлекает средства на развитие туризма и из других источников. В 2023 году из федерального бюджета регион получит 585 миллионов рублей на развитие 70 предпринимательских инициатив, проведение фестиваля «Ночь музыки» и на проектирование туристического кода Екатеринбурга.
Заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрий Патанин рассказал, что средства направят из областного и местного бюджетов.
– Основной акцент в госпрограмме сделан на развитие инфраструктуры для организации досуга уральцев, на повышение качества услуг и развитие индустрии для привлечения туристов. Предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые также повышают привлекательность для внутреннего и приезжающего туриста, – пояснил Патанин.
Кроме того, область привлекает средства на развитие туризма и из других источников. В 2023 году из федерального бюджета регион получит 585 миллионов рублей на развитие 70 предпринимательских инициатив, проведение фестиваля «Ночь музыки» и на проектирование туристического кода Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
С развитием Завокзального района новые проезды к центру Екатеринбурга появятся у Уралмаша
13 октября 2022
13 октября 2022