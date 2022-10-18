В Свердловской области автоинспекторы на выходных будут ловить пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На выходных в Свердловской области вновь пройдут массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, на выходных, начиная с вечера пятницы, на дорогах будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождение за рулем пьяных людей.Повышенное внимание уделят отдаленным и сельским территориям. В городах пройдут массовые проверки транспорта, в том числе на крупных автодорогах, въездах и выездах из городов.Всего за девять месяцев 2022 года в регионе за пьяное вождение к ответственности привлекли более 10 тысяч человек. При этом каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.Еще свыше 10 тысяч водителей с начала года привлекли к ответственности за управление без прав. Из них более 8 тысяч человек никогда не получали водительских прав, а 2 тысячи водителей ранее были лишены прав за грубые нарушения ПДД.