В Свердловской области автоинспекторы на выходных будут ловить пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области вновь пройдут массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений ПДД.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, на выходных, начиная с вечера пятницы, на дорогах будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождение за рулем пьяных людей.
Повышенное внимание уделят отдаленным и сельским территориям. В городах пройдут массовые проверки транспорта, в том числе на крупных автодорогах, въездах и выездах из городов.
Всего за девять месяцев 2022 года в регионе за пьяное вождение к ответственности привлекли более 10 тысяч человек. При этом каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.
Еще свыше 10 тысяч водителей с начала года привлекли к ответственности за управление без прав. Из них более 8 тысяч человек никогда не получали водительских прав, а 2 тысячи водителей ранее были лишены прав за грубые нарушения ПДД.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, на выходных, начиная с вечера пятницы, на дорогах будут выставлены экипажи ДПС для проверки водителей, чтобы исключить нахождение за рулем пьяных людей.
Повышенное внимание уделят отдаленным и сельским территориям. В городах пройдут массовые проверки транспорта, в том числе на крупных автодорогах, въездах и выездах из городов.
Всего за девять месяцев 2022 года в регионе за пьяное вождение к ответственности привлекли более 10 тысяч человек. При этом каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.
Еще свыше 10 тысяч водителей с начала года привлекли к ответственности за управление без прав. Из них более 8 тысяч человек никогда не получали водительских прав, а 2 тысячи водителей ранее были лишены прав за грубые нарушения ПДД.
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