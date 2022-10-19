Октябрь в Свердловской области оказался теплее обычного

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области прошедший период октября оказался на 3-5°С теплее обычного. Однако в третьей декаде месяца ожидается похолодание.Как сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко, до конца октября отрицательных температур станет больше, будут выпадать осадки в виде снега и мокрого снега. При этом можно надеяться, что зима в области до конца месяца еще не установится.В ближайшие дни и на следующей неделе ночью ожидается 0…-5°С, днем +1…+6°С.