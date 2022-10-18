По расширенному участку трассы Екатеринбург – Тюмень открыли движение
Общество
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
По расширенному до четырех полос участку трассы Екатеринбург – Тюмень сегодня открыли движение транспорта. Эта трасса станет продолжением маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.
Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков рассказал, что трасса со 188-го до 215-го километра стала четырехполосной, а встречные потоки разделили. На участке для удобства автомобилистов также построили три разворотные петли.
До 2025 года трассу Екатеринбург – Тюмень планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, так как она будет продолжением маршрута Казань – Екатеринбург.
Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков рассказал, что трасса со 188-го до 215-го километра стала четырехполосной, а встречные потоки разделили. На участке для удобства автомобилистов также построили три разворотные петли.
До 2025 года трассу Екатеринбург – Тюмень планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, так как она будет продолжением маршрута Казань – Екатеринбург.
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