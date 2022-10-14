Депутат Госдумы заявил о проблемах с кредитными каникулами и выплатами мобилизованным свердловчанам

– Мы задавали этот вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову. Почему одни регионы выплачивают деньги, а другие не выплачивают? И, когда ребята вместе собираются, оказывается, что кто-то получил единовременную выплату, хотя бы 100 тысяч рублей, а кто-то не получил. Это многих напрягает, потому что у всех семьи. И вчера поставили вопрос, чтобы на федеральном уровне принять решение об одинаковых выплатах для всех, – говорит депутат.

– Желательно всех молодых людей, которые принимают решения в банках об отказе в отсрочках, на передовую или хотя бы в Елань, чтобы они тут пожили, и их семьи не получили каникулы от кредитов. Надо отбросить бюрократические интересы и делать общее дело, – заявил Иванов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы Максим Иванов в интервью портале Е1.RU рассказал о проблемах с выплатами мобилизованным в Свердловской области, а также – о работе кредитных каникул.Максим Иванов заявил, что постепенно получается решать возникшие проблемы. Силуанов ранее объявил, что начальная сумма, которую будет получать мобилизованный – 195 тысяч рублей. Деньги они получат после отправки в зону боевых действий. За четыре дня в Елани, по словам Иванова, резервисты получили порядка 5000 рублей на карточках. Прошло 15 дней, пока неизвестно, какие суммы они еще получили. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.По поводу кредитных каникул депутат отметил, что положительных решений в Свердловской области еще не видел. Ему приходят сообщения, что алименты, проценты, выплаты по кредитам списывают, а кредитные каникулы не предоставляют. Данную информацию пока не прокомментировали в Минобороны РФ.Депутат подчеркнул, что будет собирать сведения и стараться наводить порядок в данной сфере.