Председатель гордумы Екатеринбурга попросил губернатора сформировать спецподразделения из ветеранов МВД

– У нас есть профессионалы, которые готовы поехать и решать серьезные вопросы на этих территориях: раскрывать убийства, бороться с терроризмом. Но при этом нужно понимать, что это люди с огромным опытом и их специальные офицерские звания должны быть сохранены. Я надеюсь, что наше обращение попадет и к президенту, и к моему однофамильцу – спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Инициативу поддерживают не только ветераны силовых ведомств из Екатеринбурга, но и из других городов, – заявил Игорь Володин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин направил обращение свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву и первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку с предложение о формировании спецподразделений из ветеранов МВД.Как сообщает Володин, ветераны правоохранительных органов могут помочь осуществлять правопорядок на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.За два дня подпись под обращением поставили 225 человек, в том числе ветераны правоохранительных органов и участники боевых действий в прошлом.