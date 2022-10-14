На площади 1905 года в Екатеринбурге на выходных пройдет ярмарка
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года будет закрыта.
Ярмарка пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 октября с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести рыбу, мясо, овощи, фрукты, ягоды, мед, сухофрукты, орехи, сладости и другие продукты.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади города будет закрыта с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья.
Ярмарка пройдет в Екатеринбурге 22 и 23 октября с 09.00 до 17.00. Гости смогут приобрести рыбу, мясо, овощи, фрукты, ягоды, мед, сухофрукты, орехи, сладости и другие продукты.
Из-за проведения ярмарки парковка на центральной площади города будет закрыта с 00.00 субботы до 19.00 воскресенья.
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