На «Святогоре» в Красноуральске после капитального ремонта открылась заводская столовая

10.52 Четверг, 20 октября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Красноуральске после масштабного ремонта открылась столовая «Рябинушка» для работников АО «Святогор».

Новые входные двери, светлый холл, приятная цветовая гамма интерьера, современная мебель, уютное освещение – таков результат масштабных преобразований этого объекта общественного питания. В ходе ремонта здесь были полностью заменены системы отопления, электро- и водоснабжения, полы покрыты керамогранитом, смонтирован подвесной потолок, стены в обеденном зале облицованы стекло-магниевыми панелями, в цехах приготовления холодных и горячих блюд появился новый кафель.


Фото: пресс-служба УГМК


– Сегодня у нас стало не просто чище и светлее, но и гораздо просторнее, – отметила менеджер по качеству ООО «РБЕ» Анна Власова. – В ходе реконструкции наша столовая получила, можно сказать, второе рождение. Намного комфортнее стало как в обеденном зале, так и на рабочих площадках. Эти перемены уже оценили все наши посетители.



Фото: пресс-служба УГМК


Только в первый день «Рябинушку» посетило более 100 человек. По словам сотрудников, они были приятно удивлены таким количеством человек. Повара отметили, что после ремонта стало возможно значительно расширить ассортимент блюд: появились разнообразные десерты, количество которых будет только расти, чизкейки, новые салаты, супы на выбор, а также свежая выпечка.


Фото: пресс-служба УГМК


Своих посетителей «Рябинушка» принимает с самого утра. Причем, позавтракать и пообедать здесь можно не только в зале, но и заказать любимые блюда домой.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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20:45 Волонтёры уже почти неделю ищут хозяев голодающим кошкам из Берёзовского
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