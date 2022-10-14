На «Святогоре» в Красноуральске после капитального ремонта открылась заводская столовая



Фото: пресс-служба УГМК

– Сегодня у нас стало не просто чище и светлее, но и гораздо просторнее, – отметила менеджер по качеству ООО «РБЕ» Анна Власова. – В ходе реконструкции наша столовая получила, можно сказать, второе рождение. Намного комфортнее стало как в обеденном зале, так и на рабочих площадках. Эти перемены уже оценили все наши посетители.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Красноуральске после масштабного ремонта открылась столовая «Рябинушка» для работников АО «Святогор».Новые входные двери, светлый холл, приятная цветовая гамма интерьера, современная мебель, уютное освещение – таков результат масштабных преобразований этого объекта общественного питания. В ходе ремонта здесь были полностью заменены системы отопления, электро- и водоснабжения, полы покрыты керамогранитом, смонтирован подвесной потолок, стены в обеденном зале облицованы стекло-магниевыми панелями, в цехах приготовления холодных и горячих блюд появился новый кафель.Только в первый день «Рябинушку» посетило более 100 человек. По словам сотрудников, они были приятно удивлены таким количеством человек. Повара отметили, что после ремонта стало возможно значительно расширить ассортимент блюд: появились разнообразные десерты, количество которых будет только расти, чизкейки, новые салаты, супы на выбор, а также свежая выпечка.Своих посетителей «Рябинушка» принимает с самого утра. Причем, позавтракать и пообедать здесь можно не только в зале, но и заказать любимые блюда домой.