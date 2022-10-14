Природоохранная прокуратура подала в суд на арендатора земли в Кольцово из-за нелегальной свалки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура после обращения активистов регионального отделения РЭО подала в суд на арендатора земли рядом с Кольцово, где образовалась нелегальная свалка строительных и бытовых отходов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского отделения РЭО, активисты в конце лета обнаружили свалку на территории логистического парка «Кольцовский 2». Туда свозились строительные и бытовые отходы. Экоактивисты направили обращение и фотографии в природоохранную прокуратуру.Природоохранная прокуратура провела выездную проверку и подтвердила факт нелегальной свалки. Также специалисты выяснили, что два земельных участках, куда свозили строительные отходы, находятся в федеральной собственности. Участки передали в аренду коммерческой организации, которая занимается строительством.Кировский районный суд рассмотрит иск природоохранной прокуратуры о понуждении собственника и арендатора земли очистить захламленную территорию.