Куйвашев заявил о перспективе строительства второго кольца вокруг Екатеринбурга

«Я говорю коллегам: надо прорабатывать вопрос с новым обходом. Потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом», – рассказал Куйвашев на форуме 100+ TechnoBuild.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о перспективе проектирования новой кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга.В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что речь идет о следующей кольцевой дороге, которая будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию. Дело в том, что жилые кварталы Академического и Солнечного вплотную подобрались к ЕКАД. Через несколько лет кольцевая автодорога может стать внутригородском кольцом.Напомним, что 8 сентября открылось движение на заключительном отрезке Екатеринбургской кольцевой автодороги. В церемонии открытия в режиме видеоконференции приняли участие президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин.