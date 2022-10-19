Куйвашев заявил о перспективе строительства второго кольца вокруг Екатеринбурга
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о перспективе проектирования новой кольцевой автодороги вокруг Екатеринбурга.
В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что речь идет о следующей кольцевой дороге, которая будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию. Дело в том, что жилые кварталы Академического и Солнечного вплотную подобрались к ЕКАД. Через несколько лет кольцевая автодорога может стать внутригородском кольцом.
Напомним, что 8 сентября открылось движение на заключительном отрезке Екатеринбургской кольцевой автодороги. В церемонии открытия в режиме видеоконференции приняли участие президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Я говорю коллегам: надо прорабатывать вопрос с новым обходом. Потому что ЕКАД скоро станет внутренним кольцом», – рассказал Куйвашев на форуме 100+ TechnoBuild.
В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что речь идет о следующей кольцевой дороге, которая будет опоясывать и формировать Екатеринбургскую агломерацию. Дело в том, что жилые кварталы Академического и Солнечного вплотную подобрались к ЕКАД. Через несколько лет кольцевая автодорога может стать внутригородском кольцом.
Напомним, что 8 сентября открылось движение на заключительном отрезке Екатеринбургской кольцевой автодороги. В церемонии открытия в режиме видеоконференции приняли участие президент РФ Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин.
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