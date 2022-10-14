Екатеринбургский «Музей об Этом» приглашает смотреть диафильмы для взрослых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С одним из самых необычных своих экспонатов приглашает ознакомиться екатеринбуржцев «Музей об Этом». Оказывается, в СССР выпускали диафильмы, посвящённые сексу. Правда, это был уже поздний Советский Союз, успевший избавиться от многих запретов.В «Музее об Этом» хранятся два подобных диафильма — «Азбука для двоих» и «Искусство древневосточного секса». Они были созданы для молодых семей Всесоюзным сексологическим центром по заказу Минздрава. Вот их и предлагают совместно посмотреть в Музее в ближайшее воскресенье, 23-го октября.Мероприятие просмотром картинок, проецируемых на стену, не ограничится. Собравшимся прочтут выдержки из советских пособий для супружеских пар. Кроме того, можно будет посмотреть экспонаты выставки «Свердловская смоковница», которая рассказывает о том, как в конце 80-х и начале 90-х годов на Урал пришла сексуальная революция. Мероприятие предназначено для лиц старше 18-ти лет.