Екатеринбургский «Музей об Этом» приглашает смотреть диафильмы для взрослых
Мероприятие предназначено для лиц старше 18-ти лет.
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С одним из самых необычных своих экспонатов приглашает ознакомиться екатеринбуржцев «Музей об Этом». Оказывается, в СССР выпускали диафильмы, посвящённые сексу. Правда, это был уже поздний Советский Союз, успевший избавиться от многих запретов.
В «Музее об Этом» хранятся два подобных диафильма — «Азбука для двоих» и «Искусство древневосточного секса». Они были созданы для молодых семей Всесоюзным сексологическим центром по заказу Минздрава. Вот их и предлагают совместно посмотреть в Музее в ближайшее воскресенье, 23-го октября.
Мероприятие просмотром картинок, проецируемых на стену, не ограничится. Собравшимся прочтут выдержки из советских пособий для супружеских пар. Кроме того, можно будет посмотреть экспонаты выставки «Свердловская смоковница», которая рассказывает о том, как в конце 80-х и начале 90-х годов на Урал пришла сексуальная революция. Мероприятие предназначено для лиц старше 18-ти лет.
В «Музее об Этом» хранятся два подобных диафильма — «Азбука для двоих» и «Искусство древневосточного секса». Они были созданы для молодых семей Всесоюзным сексологическим центром по заказу Минздрава. Вот их и предлагают совместно посмотреть в Музее в ближайшее воскресенье, 23-го октября.
Мероприятие просмотром картинок, проецируемых на стену, не ограничится. Собравшимся прочтут выдержки из советских пособий для супружеских пар. Кроме того, можно будет посмотреть экспонаты выставки «Свердловская смоковница», которая рассказывает о том, как в конце 80-х и начале 90-х годов на Урал пришла сексуальная революция. Мероприятие предназначено для лиц старше 18-ти лет.
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