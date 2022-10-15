Волонтёры уже почти неделю ищут хозяев голодающим кошкам из Берёзовского

20.45 Среда, 19 октября 2022
Общество
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Подари свою доброту» / vk.com/bereza_podari_dobro
Новость о том, что в одной из квартир города Берёзовский в голоде и грязи живут почти 20 кошек, нашумела на всю Свердловскую область. И казалось, что пушистым красавицам быстро найдётся более уютное место жительства. Увы! Почти неделю волонтёры движения «Подари свою доброту» тщетно ищут расплодившимся животным новых хозяев.

За всё это время пристроить удалось только одну бедолагу. Она находилась в наихудшем состоянии, и сама выскочила в объятия волонтёров из злополучной квартиры. Голодала она так долго, что уже не могла самостоятельно принимать пищу — несколько дней кошку приходилось кормить из шприца.

За её родственниками теперь присматривают. В дом на улице Театральной, где расположена «кошкина» квартира, ежедневно ходят волонтёры, чтобы оставить муркам и мурзикам еды, прибраться за ними. Но так долго продолжаться не может — кошкам с Театральной нужен новый дом и ответственные люди, которые понимают, что животным необходимы забота и уход.

Нынешняя хозяйка кошек, по всей видимости, до последнего времени мало-мальски занималась своими питомицами. Пока не ушла в затяжной запой, из которого не может выкарабкаться ни сама, ни под уговоры волонтёры движения «Подари свою доброту». Им даже удалось уговорить женщину обратиться к медикам, но в последний момент она отказалась ложиться в больницу на детоксикацию.

Предложить приют одной или нескольким кошкам из Берёзовского можно по телефону 89002111445. Финансовая помощь движению «Подари свою доброту» принимается на карту Сбербанка 4817 7603 6189 7113 (получатель Елена Владимировна Б.) или по телефону 89221075541 (с пометкой «КОРМ»).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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