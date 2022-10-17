С четверга в Екатеринбурге начнут показывать фильмы фестиваля «ОЙКА»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фестиваль «ОЙКА» стартует в Екатеринбурге в четверг, 20-го октября. Помимо показов фильмов фестивальная программа включает лекции по кинорежиссуре, концерты и обсуждения уральской идентичности.Главными залами фестиваля станут два бывших кинотеатра, которые, к счастью, продолжают выполнять свои изначальные функции — демонстрируют кино, пусть и не из прокатного репертуара. Так, с показа документального киноальманаха «От края эмоционального к краю географическому» в «Салюте» и начнётся череда фестивальных сеансов. Торжественная часть церемонии открытия феста пройдёт здесь же в 19:30, а после этого состоится выступление группы «Промзона 96».Одним из значимых пунктов фестиваля «ОЙКА» станет ретроспектива фильмов прославленного уральского драматурга и режиссёра Василия Сигарева. Их демонстрация пройдет с 24-го по 26-ое октября. Фестиваль завершит свою работу 30-го октября. Вход на все мероприятия киносмотра свободный.