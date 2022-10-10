Усадьбу в Екатеринбурге, которую обещал воссоздать губернатор Евгений Куйвашев, лишают охранного статуса

19.53 Среда, 19 октября 2022
Общество
Фото: Алиса Левина
Старинную усадьбу в Екатеринбурге, которую после сноса обещал воссоздать губернатор Евгений Куйвашев, и на защиту которой вставал Владимир Шахрин, лишают охранного статуса.

Акт историко-культурной экспертизы выложили на сайте Минкультуры РФ.

Экспертная комиссия под председательством начальника отдела архитектуры НАО «Наследие Кубани», выпускницы Кубанского сельхозинститута Марии Боровой пришла к выводу, что дом полностью утрачен, при этом «воссоздание полностью утраченного объекта культурного наследия посредством его реставрации является нецелесообразной».

Заказчиком экспертизы выступило ООО «Уральский центр проектирования и реставрации», действующее на основании доверенности ООО «Компания Бикор». Именно «Компания Бикор» получила участок вместе с усадьбой на Гоголя, 7 для строительства гостиницы с подземной парковкой в 2008 году. За год до этого со здания сняли охранный статус.

Однако строительство так и не началось. В 2012 году зданию вернули статус ОКН, но «Компания Бикор» оспорила это в суде. В 2013 году, в ночь на 24 апреля, здание снесли экскаватором.

После наделавшего шуму ночного сноса Евгений Куйвашев заявил, что необходимо «наказать по всей строгости закона тех, кто выдавал разрешение на незаконный снос», а представители МУГИСО заявили, что обяжут собственника восстановить объект. Кроме того, на защиту особняка встал солист «Чайфа» Владимир Шахрин.

После этого место, где располагался памятник, завесили баннером с надписью «Ведутся работы по восстановлению объекта». Однако за 9 лет работы так и не начались. И, видимо, уже не начнутся.

Здание, с которого намерены снять статус ОКН, построено в 1840-х годах в стиле классицизма как флигель усадьбы екатеринбургского чиновника Александра Безбородова, во второй половине XIX века оно было слегка перестроено и стилизовано под барокко. К началу XXI века часть фасадного декора была утрачена, но именно в это время (в 2011 году) зданию решили присвоить статус объекта культурного наследия.

Тем временем схема, по которой из реестра объектов культурного наследия исключается ветхий или разрушенный памятник (вместо его воссоздания), набирает в Екатеринбурге популярность – в прошлом году из реестра ОКН так была исключена заброшенная военными больница в Зелёной роще, что открыло дорогу для её сноса.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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