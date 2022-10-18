Въездной знак в Верхнюю Пышму дополнят кофейней и общественным туалетом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый знак на въезде в Верхнюю Пышму будет не только указывать границу города. Его снабдят ещё несколькими функциями.Кофейня и санузел предусмотрены проектом нового въездного знака. Их расположат в основании знака, которое сделают для этих целей полым, в виде помещения площадью 100 квадратных метров. Сам знак выполнят в виде стелы, с гербом города на вершине. Она будет «слеплена» из бетона двух цветов — синего и «медного». В композицию «вплетут» и медные пластины для лишнего напоминания о том, каким бизнесом жив город.При возведении знака обустроят и окружающее его пространство. Проект предусматривает небольшую парковку и прогулочную зону, снабжённую урнами и скамейками. По ночам въездной знак будет освещаться особым образом, чтобы визуально казалось, будто стела сделана из раскалённого металла.