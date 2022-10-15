Выступление Гуфа в Екатеринбурге перенесено на следующий год
Общество
Фото: TeleClub / tele-club.ru
Екатеринбургский концерт московского рэпера Алексея Долматова, больше известного под творческим псевдонимом Гуф, отменён. Он должен был состояться на этой неделе, 22-го октября на сцене «TeleClub», но дату его пришлось перенести.
В последнее время отмены и переносы концертов заезжих звёзд в Екатеринбурге — не редкость. Чаще это связано с активной политической позицией артистов, из-за которой те попадают в «чёрные» списки и лишаются возможности выступать где-либо на территории России. С Гуфом ситуация прозаичнее. Он не может к запланированной дате прибыть в уральскую столицу по причинам медицинского характера. «Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие концерты переносятся на весну. Не обессудьте, все билеты остаются в силе», — приводит слова артиста «профильный» сайт RAP.RU.
Поклонники артиста всё же расстроились. Некоторые не стали дожидаться апреля (а именно на этот месяц назначена новая дата концерта) и, как обнаружили наши коллеги из агентства новостей «Моменты», начали распродавать билеты на Avito.
Пока неизвестно, каким образом рэпер умудрился сломать ребро, но с ним такое уже не впервые. Так, в 2020-м году Гуф ломал сразу два ребра, когда отдыхал в Таиланде.
В последнее время отмены и переносы концертов заезжих звёзд в Екатеринбурге — не редкость. Чаще это связано с активной политической позицией артистов, из-за которой те попадают в «чёрные» списки и лишаются возможности выступать где-либо на территории России. С Гуфом ситуация прозаичнее. Он не может к запланированной дате прибыть в уральскую столицу по причинам медицинского характера. «Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие концерты переносятся на весну. Не обессудьте, все билеты остаются в силе», — приводит слова артиста «профильный» сайт RAP.RU.
Поклонники артиста всё же расстроились. Некоторые не стали дожидаться апреля (а именно на этот месяц назначена новая дата концерта) и, как обнаружили наши коллеги из агентства новостей «Моменты», начали распродавать билеты на Avito.
Пока неизвестно, каким образом рэпер умудрился сломать ребро, но с ним такое уже не впервые. Так, в 2020-м году Гуф ломал сразу два ребра, когда отдыхал в Таиланде.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржец лишился 40 тысяч рублей, приобретя билеты в театр для свидания с новой знакомой
15 октября 2022
15 октября 2022
В Екатеринбурге ожидаются неполадки в работе телевидения и радио
17 октября 2022
17 октября 2022
Свердловский облсуд оставил в силе штраф лидеру группы «Курара» Ягодину по статье о дискредитации ВС РФ
12 октября 2022
12 октября 2022