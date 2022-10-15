Выступление Гуфа в Екатеринбурге перенесено на следующий год

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский концерт московского рэпера Алексея Долматова, больше известного под творческим псевдонимом Гуф, отменён. Он должен был состояться на этой неделе, 22-го октября на сцене «TeleClub», но дату его пришлось перенести.В последнее время отмены и переносы концертов заезжих звёзд в Екатеринбурге — не редкость. Чаще это связано с активной политической позицией артистов, из-за которой те попадают в «чёрные» списки и лишаются возможности выступать где-либо на территории России. С Гуфом ситуация прозаичнее. Он не может к запланированной дате прибыть в уральскую столицу по причинам медицинского характера. «Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие концерты переносятся на весну. Не обессудьте, все билеты остаются в силе», — приводит слова артиста «профильный» сайт RAP.RU.Поклонники артиста всё же расстроились. Некоторые не стали дожидаться апреля (а именно на этот месяц назначена новая дата концерта) и, как обнаружили наши коллеги из агентства новостей «Моменты», начали распродавать билеты на Avito.Пока неизвестно, каким образом рэпер умудрился сломать ребро, но с ним такое уже не впервые. Так, в 2020-м году Гуф ломал сразу два ребра, когда отдыхал в Таиланде.