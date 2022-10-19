Авиакомпания FlyOne Armenia запустила рейсы из Екатеринбурга в Ереван
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания FlyOne Armenia сегодня приступила к выполнению рейсов по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван. Самолет Airbus A319 вылетел из Кольцово в 07.23.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга в среду – в 06.30, в воскресенье – в 06.15. Отправление из Еревана – в 01.20.
В пресс-службе аэропорта Кольцово отметили, что за девять месяцев этого года на направлении Екатеринбург – Ереван обслужили более 34 тысяч пассажиров.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга в среду – в 06.30, в воскресенье – в 06.15. Отправление из Еревана – в 01.20.
В пресс-службе аэропорта Кольцово отметили, что за девять месяцев этого года на направлении Екатеринбург – Ереван обслужили более 34 тысяч пассажиров.
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