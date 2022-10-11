Жук-усач сорвал вывоз древесины из Свердловской области в Казахстан

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жук-усач помешал вывезти партию свердловской древесины на экспорт в Казахстан. Факт заражения предназначенной для продажи за границу продукции обнаружили сотрудники Свердловского референтного центра Россельхознадзора.При проведении осмотра хвойного пиломатериала, который готовили к вывозу в Казахстан, агроном заметил личинок и пропиленные ими в древесине червоточины. Энтомологическая экспертиза в испытательной лаборатории референтного центра идентифицировала находку как личинок черного соснового усача.Отправка из Свердловской области зараженной карантинным вредителем партии пиломатериала объемом в 150 кубометров была запрещена.Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) является одним из наиболее часто встречающихся технических вредителей древесины. Он вредит всем хвойным деревьям, наиболее сильно – сосне обыкновенной.Этим вредителем часто заражены крупные материалы, в которых личинки могут прокладывать ходы. Также данные насекомые переносят возбудителя опасных для деревьев заболеваний – сосновую стволовую нематоду.По итогам работы в прошлом году сотрудники референтного центра в рамках госзадания в 487 случаях выявили представителей 17 видов карантинных вредных организмов. В получившемся рейтинге Monochamus galloprovincialis (22 случая) на шестом месте.