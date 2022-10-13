В Екатеринбурге представили пилотный проект арендного дома
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Пилотный проект арендного дома, построенного в Екатеринбурге, представили губернатору Евгению Куйвашеву и полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, дом переменной этажности (от восьми до 18 этажей) возведен компанией «Брусника» в границах улиц Шаумяна – Московская – Фурманова в Екатеринбурге и уже введен в эксплуатацию. В доме расположены 300 квартир, предназначенный для долгосрочной аренды.
Арендный дом на Юго-Западе Екатеринбурга построили по стандартам ДОМ.РФ и с использованием механизмов финансирования Банка ДОМ.РФ
Сегодня, 19 октября, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов и директор компании «Брусника. Строительство и Девелопмент» Алексей Круковский подписали соглашение. Согласно документу, арендный дом будет вписан в систему национального «зеленого» ГОСТа, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ.
Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, дом переменной этажности (от восьми до 18 этажей) возведен компанией «Брусника» в границах улиц Шаумяна – Московская – Фурманова в Екатеринбурге и уже введен в эксплуатацию. В доме расположены 300 квартир, предназначенный для долгосрочной аренды.
– У Свердловской области есть интерес к развитию рынка арендного жилья. Речь идет о готовых для жизни квартирах в домах с развитой инфраструктурой, предназначенных для аренды на длительное время, – отметил Евгений Куйвашев.
Арендный дом на Юго-Западе Екатеринбурга построили по стандартам ДОМ.РФ и с использованием механизмов финансирования Банка ДОМ.РФ
Сегодня, 19 октября, заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов и директор компании «Брусника. Строительство и Девелопмент» Алексей Круковский подписали соглашение. Согласно документу, арендный дом будет вписан в систему национального «зеленого» ГОСТа, разработанного Минстроем России совместно с ДОМ.РФ.
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