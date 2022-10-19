В Екатеринбурге рабочие измазали автомобили монтажной пеной
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга рабочие, занимающиеся отделкой домов, измазали автомобили монтажной пеной. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на пострадавшего автомобилиста.
Местные жители рассказали, что с домов при их отделке постоянно падают монтажная пена и бетонный раствор. Все это летит на парковку, где находятся автомобили.
Монтажной пеной оказались измазаны автомобили Lexus, Toyota и Opel Astra. Автовладельцы пытались договориться с застройщиком, однако компенсации не получили и теперь намерены обратиться в суд.
Местные жители рассказали, что с домов при их отделке постоянно падают монтажная пена и бетонный раствор. Все это летит на парковку, где находятся автомобили.
«За мойку я заплатил почти 15 тысяч рублей. Причем они сами отправили меня на конкретную мойку. Там мне сказали, что постоянно приезжают машины оттуда», – рассказал один из пострадавших.
Монтажной пеной оказались измазаны автомобили Lexus, Toyota и Opel Astra. Автовладельцы пытались договориться с застройщиком, однако компенсации не получили и теперь намерены обратиться в суд.
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