В Екатеринбурге рабочие измазали автомобили монтажной пеной

«За мойку я заплатил почти 15 тысяч рублей. Причем они сами отправили меня на конкретную мойку. Там мне сказали, что постоянно приезжают машины оттуда», – рассказал один из пострадавших.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга рабочие, занимающиеся отделкой домов, измазали автомобили монтажной пеной. Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на пострадавшего автомобилиста.Местные жители рассказали, что с домов при их отделке постоянно падают монтажная пена и бетонный раствор. Все это летит на парковку, где находятся автомобили.Монтажной пеной оказались измазаны автомобили Lexus, Toyota и Opel Astra. Автовладельцы пытались договориться с застройщиком, однако компенсации не получили и теперь намерены обратиться в суд.