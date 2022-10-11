В Свердловской области подтвердили 737 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 737 человек. С начала пандемии в регионе зафиксирован 539 681 случай COVID-19.По выздоровлению выписали 1 097 пациентов. Всего вылечились 520 203 свердловчанина.За сутки зарегистрирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом в регионе – 10 839.