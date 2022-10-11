Работникам муниципального предприятия в Реже наконец выплатили долг по зарплате

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже перед работниками муниципального предприятия погасили долг по зарплате в размере более двух миллионов рублей. Это было сделано только после вмешательства прокуратуры.Режевская городская прокуратура провела проверку в МУП «РежПром». Выяснилось, что на предприятии образовалось задолженность по зарплате в размере свыше двух миллионов рублей перед работниками за август этого года.Прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого долг по зарплате перед работниками полностью погасили.