Работникам муниципального предприятия в Реже наконец выплатили долг по зарплате
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Реже перед работниками муниципального предприятия погасили долг по зарплате в размере более двух миллионов рублей. Это было сделано только после вмешательства прокуратуры.
Режевская городская прокуратура провела проверку в МУП «РежПром». Выяснилось, что на предприятии образовалось задолженность по зарплате в размере свыше двух миллионов рублей перед работниками за август этого года.
Прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого долг по зарплате перед работниками полностью погасили.
Режевская городская прокуратура провела проверку в МУП «РежПром». Выяснилось, что на предприятии образовалось задолженность по зарплате в размере свыше двух миллионов рублей перед работниками за август этого года.
Прокуратура внесла представление директору муниципального предприятия, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы). После этого долг по зарплате перед работниками полностью погасили.
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