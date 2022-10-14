В Росгидрометцентре рассказали, какая погода ожидается на Урале зимой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз погоды на отопительный сезон – с октября по март. Согласно прогнозу, в Свердловской области аномальных морозов зимой не ожидается.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в ноябре и декабре 2022 года температура воздуха ожидается ниже нормы, но не до критических отметок. В Екатеринбурге нормой для ноября считается температура около -3°С днем и -8°С ночью, а для декабря -8°С днем и -14°С ночью.
В январе, феврале и марте 2023 года среднее значение температуры ожидается около нормы или чуть выше.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в ноябре и декабре 2022 года температура воздуха ожидается ниже нормы, но не до критических отметок. В Екатеринбурге нормой для ноября считается температура около -3°С днем и -8°С ночью, а для декабря -8°С днем и -14°С ночью.
В январе, феврале и марте 2023 года среднее значение температуры ожидается около нормы или чуть выше.
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