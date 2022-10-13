В Свердловской области нашли самое трезвое село

09.53 Среда, 19 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области назвали самое трезвое село. Им оказалось Сладковское Слободо-Туринского муниципального района. Местные жители победили в конкурсе «Здоровое село — территория трезвости».

Сам конкурс проводят в рамках нацпроекта «Демография». Жюри оценивают уровень организации массовых профилактических акций, проведение информационных кампаний по пропаганде здорового образа и заинтересованность местных жителей.

В 2022 году в конкурсе участвовали 32 населенных пункта. Жители села-победителя Сладковское получили грант в 500 тысяч рублей. Эти деньги они могут потратить на покупку спортивного инвентаря, обустройство спортивных площадок или создание иных условий для ведения здорового образа жизни.

Второе место заняло село Туринская Слобода, жители которого получили грант в 400 тысяч рублей. На третьем месте оказался поселок Монетный – местные жители получили 240 тысяч рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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