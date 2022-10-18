В Солнечном в Екатеринбурге временно изменились схемы движения автобусных маршрутов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за реконструкции улицы Лучистой временно изменили схему движения автобусных маршрутов №№ 077, 53 и 57А по Солнечному микрорайону.
Со вчерашнего вечера до 14.00 19 октября автобусы №077 и №053 курсируют по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой в сторону центра города. В обратном направлении автобусы ездят по улицам Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Любви – Лучистой.
На улице Лучистой при этом отменяются остановки «Счастливая» и «Чемпионов», вводится остановка «Солнечный микрорайон».
Автобус №57А во время ограничения едет в сторону центра Екатеринбурга по улицам Чемпионов – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой. Обратный маршрут по улицам: Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Чемпионов.
На Лучистой временно отменена остановка «Чемпионов», введены остановки «Солнечный микрорайон» на Лучистой, «Счастливая» на Золотистом бульваре к улице Чемпионов и «Чемпионов» на Золотистом бульваре.
Со вчерашнего вечера до 14.00 19 октября автобусы №077 и №053 курсируют по улицам Нескучной – Лучистой – Любви – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой в сторону центра города. В обратном направлении автобусы ездят по улицам Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Любви – Лучистой.
На улице Лучистой при этом отменяются остановки «Счастливая» и «Чемпионов», вводится остановка «Солнечный микрорайон».
Автобус №57А во время ограничения едет в сторону центра Екатеринбурга по улицам Чемпионов – Золотистому бульвару – Счастливой – Лучистой. Обратный маршрут по улицам: Лучистой – Счастливой – Золотистому бульвару – Чемпионов.
На Лучистой временно отменена остановка «Чемпионов», введены остановки «Солнечный микрорайон» на Лучистой, «Счастливая» на Золотистом бульваре к улице Чемпионов и «Чемпионов» на Золотистом бульваре.
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