Польские семена с вредителями привезли в Свердловскую область
Общество
В Свердловскую область поступили семена редиса сорта «Дуро Краснодарский», выращенные в Польше. Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора по результатам лабораторных исследований установили, что партия семян заражена семенами карантинного вредителя – повилики.
Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил об обнаруженном вредителе областное Управление Россельхознадзора. Инспекторы примут оперативные меры с целью обеспечению фитосанитарной безопасности.
Повилика является опасным вредителем, атакующим покрытосеменные растения. Этот вредитель также переносит вирусные инфекции. Семена вредителя крайне живучи, они способны к прорастанию после пяти лет нахождения в земле и даже после прохода через пищеварительный тракт животных.
По итогам работы за 9 месяцев 2022 года Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список из 22 вида карантинных вредных организмов, обнаруженных в 354 случаях при фитосанитарных исследованиях растительной продукции и лесоматериалов. В этом перечне повилика (3 случая) заняла 15-е место.
Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил об обнаруженном вредителе областное Управление Россельхознадзора. Инспекторы примут оперативные меры с целью обеспечению фитосанитарной безопасности.
Повилика является опасным вредителем, атакующим покрытосеменные растения. Этот вредитель также переносит вирусные инфекции. Семена вредителя крайне живучи, они способны к прорастанию после пяти лет нахождения в земле и даже после прохода через пищеварительный тракт животных.
По итогам работы за 9 месяцев 2022 года Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список из 22 вида карантинных вредных организмов, обнаруженных в 354 случаях при фитосанитарных исследованиях растительной продукции и лесоматериалов. В этом перечне повилика (3 случая) заняла 15-е место.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Составлен список карантинных вредителей, найденных в Свердловской области за девять месяцев
11 октября 2022
11 октября 2022
После пожара на Эльмаше свердловский Роспотребнадзор обнаружил превышение вредных веществ в воздухе
15 октября 2022
15 октября 2022