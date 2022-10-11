Польские семена с вредителями привезли в Свердловскую область

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В Свердловскую область поступили семена редиса сорта «Дуро Краснодарский», выращенные в Польше. Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора по результатам лабораторных исследований установили, что партия семян заражена семенами карантинного вредителя – повилики.Свердловский референтный центр Россельхознадзора сообщил об обнаруженном вредителе областное Управление Россельхознадзора. Инспекторы примут оперативные меры с целью обеспечению фитосанитарной безопасности.Повилика является опасным вредителем, атакующим покрытосеменные растения. Этот вредитель также переносит вирусные инфекции. Семена вредителя крайне живучи, они способны к прорастанию после пяти лет нахождения в земле и даже после прохода через пищеварительный тракт животных.По итогам работы за 9 месяцев 2022 года Свердловский референтный центр Россельхознадзора составил список из 22 вида карантинных вредных организмов, обнаруженных в 354 случаях при фитосанитарных исследованиях растительной продукции и лесоматериалов. В этом перечне повилика (3 случая) заняла 15-е место.